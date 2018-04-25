Антонов заявил о готовности заменить Россию в грузоперевозках для НАТО и ЕС

Государственное предприятие Антонов заявило о готовности авиакомпании Авиалинии Антонова к выполнению полного спектра стратегических перевозок по программе Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) в интересах НАТО и ЕС в связи с планами по выходу из программы российской авиакомпании Волга-Днепр.

Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия, передает Интерфакс-Украина.

"Поскольку российская компания Волга-Днепр намерена выйти из программы Strategic Airlift Interim Solution (SALIS), Антонов готов предоставить полный спектр услуг странам-участницам этой программы и гарантирует предоставление необходимого количества самолетов Ан-124-100 Руслан и Ан-225 Мрия для выполнения стратегических авиаперевозок в интересах НАТО и ЕС", - говорится в сообщении.

В Антонове также напомнили, что в связи с новой геополитической ситуацией украинский оператор тяжелого транспортного Ан-124-100 Руслан прекратил сотрудничество с российской Волга-Днепр и работает на рынке грузовых авиаперевозок самостоятельно, в том числе в рамках программы НАТО SALIS.

Антонов – украинский разработчик и производитель авиатехники. С 2015 года предприятие входит в состав госконцерна Укроборонпром. Антонов сотрудничает более чем с 75 странами мира.

По итогам 2016 года чистая прибыль Антонова выросла в 4,1 раз (316,6%) в сравнении с 2015 годом – до 178,1 млн грн, чистый доход сократился на 0,2% - до 3,64 млрд грн.

Напомним, в декабре 2014 года совместный с российской авиакомпанией Волга-Днепр контракт с НАТО был продлен до конца 2016 года, осенью 2016 года руководство Авиалиний Антонова заявили о планах продолжить сотрудничество с НАТО по программе SALIS после завершения совместного с российской компанией контракта.

В 2017 году официальная информация о новом формате сотрудничества украинского оператора Ан-124-100 Руслан по программе SALIS не озвучивалась.

Дальнейшие перспективы задействования флота Авиалиний Антонова в стратегических перевозках по программе SALIS обсуждались в ходе посещения госпредприятия генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом в рамках его визита в Киев в июле 2017 года.

Авиалинии Антонова - один из ведущих мировых операторов тяжелого транспортного Ан-124-100 Руслан грузоподъемностью 150 тонн, с 2006 года предоставляет услуги в рамках программы SALIS.