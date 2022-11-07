В секретном месте. Антонов объявил о строительстве второй Мрии 7 ноября, 20:48 Ан-225 Мрия после удара России по аэродрому в Гостомеле Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украина начала строить второй Ан-225 Мрія после того, как российские оккупанты уничтожили единственный такой самолет в Гостомеле Киевской области. Об этом сообщает Bild со ссылкой на гендиректора госпредприятия Антонов Евгения Гаврилова.

По словам Гаврилова, работы проходят в секретном месте. Во втором Ан-225 будут как запчасти с уничтоженного самолета, так и новые детали, он готов уже на 30%. Стоимость строительства — 500 млн евро.



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Средства на восстановление поможет собрать аэропорт Лейпциг/Галле, куда до начала полномасштабной войны часто летал Ан-225 и где временно базируются самолеты воздушного флота Антонова. 7 ноября там прошло открытие проекта Украина: с Мрией в сердце.

27 февраля во время удара по аэропорту Гостомель под Киевом российские оккупанты уничтожили Ан-225 Мрия — самый большой в мире самолет, который разработали и создали в Украине.

Служба безопасности Украины расследует обстоятельства уничтожения самолета и выясняет, почему руководство ГП Антонов не приняло все необходимые меры для спасения Мрии.