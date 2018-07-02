Антонов выпустит вместо 70 около 10 самолетов до 2023 года

Антонов уменьшил в разы план по выпуску самолетов в течение 5 лет

Госпредприятие Антонов в ближайшие пять лет рассчитывает выпустить около 10 самолетов вместо ранее обещанных 70.

Об этом сообщил президент предприятия Александр Донец в интервью liga.net.

"Мой приоритет - Ан-178, потому что именно рамповыми самолетами всегда славился Антонов. А после него будем запускать 158-ую машину. Также очень хотелось бы продолжить работу по беспилотникам. Но здесь многое зависит от заказчика", - сказал Донец.

Кроме того, он отметил, что серийный Ан-178 будет оснащен новыми моторами производства Мотор Сич - Д-436ФМ.

По его словам, у Антонова также есть твердый контракт с Азербайджаном на производство 10 самолетов Ан-178, однако они будут изготовлены после проведения полного импортозамещения российских комплектующих и испытаний.

"Две недели назад азербайджанская делегация приезжала к нам на переговоры. Должен отметить, что они профессионально подходят к вопросу, прекрасно ориентируются в ситуации, понимая, что мы не можем строить и поставлять машину с российскими комплектующими. Самолет им нужен, поэтому заказчик готов ждать, пока мы закончим работу над импортозамещением", - отметил Донец.

Ранее сообщалось, что Антонов планирует за 5 лет выпустить 70 самолетов. Кроме того, госпредприятие намерено поставить 20 самолетов АН-178 заказчикам из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции.

Антонов - украинский разработчик и производитель авиатехники. С 2015 года предприятие входит в состав госконцерна Укроборонпром. Антонов сотрудничает более чем с 75 странами мира.