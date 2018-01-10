Антонов попросил разрешение у Минтранспорта США на перевозку деталей для ракеты SpaceX

Украинский авиаконцерн Антонов помогает в транспортировке крупногабаритных деталей SpaceX, сообщил Укринформ со ссылкой на заявку на сайте Daily Airlines Filings.
Антонов отправил заявку в Министерство транспорта США для внепланового перелета самолетом Руслан из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилл или непосредственно к мысу Канаверал, штат Флорида в проекте SpaceX.
В отчете указаны даты выполнения работ - с 10 до 13 января.
Антонов планировал привлечь свой самолет AN-124-100 Руслан.
В заявке уточняется, что задержка с доставкой запчастей к ракетам максимум до 11 января приведет к негативным последствиям, в том числе финансовых потерь, и повлияет на запланированные стартовые миссии SpaceX.
Своевременная транспортировка этого оборудования является "критически важной", отмечается в документе.
Антонов хотел транспортировать часть головного обтекателя ракеты. А дедлайны проекта позволяют сделать вывод, что работы уже начались.
В заявке украинской компании также указаны габариты деталей, которые нужно доставить для SpaceX по США. В частности, это - 1788 см на 564 см на 417 см весом примерно 28,1 тонны.
Грузовой Ан-124-100 Руслан является одним из самых востребованных в классе тяжелых транспортных самолетов.
Смотрите также
Напомним, 15 декабря американская компания SpaceX совместно с NASA провели успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon.
В декабре стало известно, что украинский Руслан стал перевозчиком европейских спутников и оборудования. Соответствующий контракт завод Антонов подписал с французской компанией Боллоре.
Комментарии
Правила комментирования