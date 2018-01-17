Антонов: Кабмин Гройсмана любыми путями пытается усложнить нам работу

Государственный производитель авиации Антонов обвиняет Кабинет Министров Украины и его главу Владимира Гройсмана в политике, которая не только мешает развитию предприятия, но и может привести к срыву контрактов и банкротству.

"Так, вместо того чтобы финансировать запуск серийного производства пассажирских самолетов, как это было обещано еще в 2016 году, Владимир Гройсман и его Кабинет Министров предлагает изъять значительную часть заработанных средств для решения проблем других предприятий концерна, вопреки мнению руководства Укроборонпрома", - говорится в распространенном заявлении.

Авиапроизводитель угрожает, что политика, которую навязывает правительство, приведет к срыву международных договоренностей по стратегическим проектам: производства Ан-132D, модернизации Ан-70, а также остановки разработки первого украинского ударного беспилотника Горлица.

Перенаправления средств кризисным компаниям повлечет за собой банкротство и самого Антонова, считают в ГП.

Руководство ГП считает целесообразным принятие государством антикризисной программы для "важных предприятий ОПК, которая будет финансироваться из бюджета страны".

Напомним, Антонов за 9 месяцев 2017 (январь-сентябрь) сократил чистую прибыль на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 28,8 млн. грн.