Антонов и компания Саудовской Аравии сделали шаг к строительству нового завода по выпуску Ан-132

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Антонов и компания Саудовской Аравии сделали шаг к строительству нового завода по выпуску Ан-132
Фото: Антонов via Facebook

Компания TAQNIA Aeronautics (Королевство Саудовской Аравии) и украинское госпредприятие Антонов работают над технико-экономическим обоснованием построения авиационного завода в этой арабской стране.

Об этом сообщается на странице пресс-службы предприятия в Facebook.

"Начать строительство предприятия планируется в 2019 году, срок постройки - 9 месяцев, а сборка серийных Ан-132 должно быть запущено в 2021 году", - говорится в сообщении.

Как отмечается, авиазавод, на котором в дальнейшем будет запущено серийное производство нового многоцелевого самолета Ан-132, будет построен в рамках возведения технопарка как части программы научно-технического развития города Таиф, что расположенного на западе КСА.

Напомним, ранее в феврале 2016 года Антонов подписал контракт на производство новых многоцелевых Ан-132 в Саудовской Аравии.

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