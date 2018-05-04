Антонов договорился о начале совместного выпуска новейшего самолета в Турции

Украина и Турция переходят к практической реализации совместного проекта по созданию военно-транспортного самолета Ан-188.

Такое решение было принято во время международного аэрокосмического салона Eurasia-2018, передает пресс-служба Укроборонпрома.

Проект военно-транспортного самолета предусматривает полную вестернизацию (заимствование западноевропейских или англо-американских технологий) всех комплектующих, внедрения современных и надежных технических решений, а также полное соответствие стандартам НАТО, как в части оборудования, так и в вопросе тактики применения самолета.

"Заложенные в проект решения позволяют создать перспективный военно-транспортный турбореактивный самолет грузоподъемностью до 50 т. Он сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, паллеты и контейнеры", - говорится в сообщении.

Ан-188 будет иметь возможность базироваться на различных аэродромах, в том числе – на грунтовых, и садиться на короткие полосы, длиной всего 600-800 м. Это значительно расширяет количество аэродромов, с которых он может применяться, что обеспечивает высокую эффективность новой машины.

Кроме того, проект предусматривает использование экономических современных турбореактивных двигателей, которые обеспечивают не только высокую скорость, но и значительную дальность полета.

Напомним, что в феврале 2016 года Антонов подписал контракт на производство новых многоцелевых Ан-132 в Саудовской Аравии.

А позже стало известно, что компания TAQNIA Aeronautics (Королевство Саудовской Аравии) и украинское госпредприятие Антонов приступили к работе над технико-экономическим обоснованием построения авиационного завода в этой арабской стране.

Кроме того, осенью 2017 года вооруженные силы Кувейта заинтересовались сотрудничеством с Украиной в вопросе совместного производства и продажи самолета Ан-178.