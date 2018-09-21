Антимонопольный комитет запретил оператору ГТС требовать данные бытовых потребителей

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АМКУ рекомендовал Укртрансгазу прекратить нарушения законодательства об экономической конкуренции
Фото: Pixabay

АМКУ рекомендовал Укртрансгазу прекратить нарушения законодательства об экономической конкуренции

Антимонопольный комитет (АМКУ) рекомендовал оператору газотранспортной системы компании Укртрансгаз прекратить нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде требования предоставления персональных данных бытовых потребителей.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

"20 сентября на заседании Антимонопольного комитета были даны рекомендации Укртрансгазу о ... приведении формы месячной номинации/реноминации заказчика услуг по транспортировке и приложений к ней в соответствие с требованиями действующего законодательства Украина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 мая 2018 года на официальном сайте Укртрансгаза были размещены новые формы месячной номинации/реноминации заказчика услуг по транспортировке природного газа, при этом данные формы подачи номинаций содержали разделы для заполнения персональных данных потребителей, которые не определены требованиями Кодекса ГТС, в частности личные персональные данные бытовых потребителей, а именно: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, индивидуальный налоговый номер и тому подобное.

"Таким образом, Укртрансгазом были установлены требования относительно подачи номинаций, которые невозможно выполнить без нарушения норм действующего законодательства. Непредставление номинаций по указанным формам может привести к прекращению газоснабжения бытовых потребителей или к дополнительным необоснованным финансовым затратам субъектов хозяйствования, как это предусмотрено Кодексом ГТС", – отмечает АМКУ.

По мнению ведомства, такие действия Укртрансгаза могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции или ущемлению интересов хозяйствующих субъектов или потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

АМКУ также начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления Укртрансгазом монопольным (доминирующим) положением.

Укртрансгаз, 100% которого принадлежит Нафтогазу Украины, эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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