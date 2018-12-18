Антимонопольный комитет разрешил HarvEast Ахметова купить Агро-холдинг МС Сегодня, 19:27 130 Цей матеріал також доступний українською HarvEast создан в 2011 году на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича Фото: Harveast Holding via Facebook

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской Harveast Holding Limited (агрохолдинг Рината Ахметова), купить долю свыше 50% в кипрской Agrotime Invest Limited, которая указана собственником ООО Агро-холдинг МС.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Решение было принято 18 декабря.

Harveast Holding Limited, зарегистрированная в кипрской Никосии и является холдинговой компанией аграрного холдинга HarvEast в Донецкой области.

Холдинг создан в 2011 году на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ, конечным бенефициаром которой является Ринат Ахметов, и группа Смарт-Холдинг Вадима Новинского.

HarvEast занимается выращиванием пшеницы, подсолнечника, ячменя и кукурузы, молочным животноводством, производством комбикормов и семенным растениеводством. Земельный банк холдинга – 97 тыс. га.

ООО Агро-холдинг МС (Бориспольской район Киевской обл.) было зарегистрировано в 2006 году. Его собственник - кипрская компания Agrotime Invest Limited, руководитель – экс-министр аграрной политики Юрий Карасик, а конечные бенефициары – его сыновья Михаил и Сергей.

Как пишет Интерфакс-Украина, по данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, Агро-холдинг МС имеет три дочерние предприятия – с/х предприятие Новый Когород-Агро, Бородянское хлебоприемное предприятие и ООО Бурштыновый Лан.

Выручка Агро-холдинга МС в 2017 году выросла на 24%, до 416,8 млн грн, чистая прибыль сократилась вдвое – до 9,95 млн грн.

Напомним, в феврале 2018 года сообщалось, что HarvEast намерен вложить порядка $4 млн в семенной завод в Донецкой области.