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Антимонопольный комитет потребовал от lifecell не рекламировать лидерство в скорости 3G

Сегодня, 17:27
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АМКУ обязал lifecell не употреблять формулировок, которые не могут быть подтверждены

Фото: lifecell via Facebook

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал оператору мобильной связи lifecell (ранее Астелит) убрать формулировки по поводу высокой скорости 3G-интернета, которые не подтверждаются фактическими данными. По мнению АМКУ, формулировки, которые использует этот оператор, могут вводить потребителей в заблуждение.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на государственного уполномоченного АМКУ Марию Процишен.

По словам Процишен АМКУ обязал lifecell устранить причины возникновения нарушений и воздержаться от совершения таких действий в будущем, то есть не употреблять формулировок, которые не могут быть подтверждены фактическими данными и могут вводить в заблуждение потребителей.

Среди таких формулировок "национальный лидер 3G покрытия", "качественный 3G в уже более чем в шести тысяч населенных пунктов для 26 млн украинцев", "лидер 3G скорости", "сеть поддерживает максимально возможную скорость интернета до 63,3 Мбит/с", "лидер в скорости мобильного Интернета 3G+ в Украине".

 Отмечается также, что в lifecell сослались на исследования компании InMind, которая предоставляла обоснования "лидерства", а также на то, что под "лидерством" имеется в виду не первый, а один из первых.

В 2016 году о том, что АМКУ начала расследование о позиционировании оператором lifecell своей сети 3G+ как самой быстрой 3G сети в стране, сообщали СМИ. При этом в 2015 году три компании (lifecell, МТС Украина и Киевстар) получили лицензии на одинаковые по ширине полосы частот в одном и том же диапазоне.

В июле 2018 года АМКУ сообщал, что исследует рекламу lifecell на нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Теги:   Lifecell 3G связь АМКУ Интернет

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