Антимонопольный комитет победил в бензиновом деле с WOG

Хозяйственный суд Киева подтвердил правомерность решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении взыскания в виде штрафа 54 млн грн из компании Вог Ритейл.

Об этом говорится в пресс-релизе комитета.

Напомним, что 28 октября 2016 года АМКУ оштрафовал семь нефтетрейдеров на 204 млн грн за антиконкурентные согласованные действия на рынке.

В частности, компания ОККО нефтепродукт получила крупнейшее наказание в размере 77,8 млн грн. Две компании, связанные с деятельностью сети АЗС WOG – Золотой экватор и ВОГ Ритейл – были оштрафованы на 16,2 млн грн и 54,3 млн грн соответственно. Альянс Холдинг (сеть АЗС Shell) – на 39,7 млн грн, Амик Украина – на 12,5 млн грн, Сокар Петролеум – на 2,5 млн грн и Параллель – на 1,4 млн грн.

В марте 2017 года Хозяйственный суд Киеве 6 марта отменил решение АМКУ о взыскании штрафа на 54 млн грн из компании Вог Ритейл.