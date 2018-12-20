Антимонопольный комитет оштрафовал Укрспирт на 33 млн гривен Сегодня, 18:09 63 Цей матеріал також доступний українською По мнению АМКУ, действия Укрспирта нанесли ущерб покупателям Фото: Укрспирт via Facebook

20 декабря Антимонопольный комитет Украины оштрафовал госпредприятие Укрспирт на 33 млн грн за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщил на своей странице в Fecebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

Согласно сообщению Тереньева, АМКУ выяснил, что Укрспирт устанавливал для покупателей разные цены на спирт этиловый ректификованный без объективно оправданных причин.

В частности, анализ показал, что цена, установленная Укрспиртом, не зависела от объемов закупки спирта при прочих равных условиях договоров. АМКУ пришел к выводу, что Укрспирт бессистемно и непрозрачно устанавливал условия предоставления скидки и безосновательно отменял отдельные условия предоставления скидки для отдельных покупателей. Также госпредприятие снижало и устанавливало цены в разных размерах в разные периоды.

Согласно выводу Антимонопольного комитета, такие действия Укрспирта могут привести к ограничению конкуренции и наносят ущерб интересам покупателей, что было бы невозможными при условиях существования значительной конкуренции на рынке (часть первая статьи 13 Закона Украины О защите экономической конкуренции).

Напомним, 24 мая суд арестовал все банковские счета Укрспирта в рамках исполнительного производства о взыскании с него 187 млн грн, обусловленных несогласованными налоговыми начислениями 2012-2014 годов.

В ответ Укрспирт подал в суд. Компания подчеркивала, что неправомерно начисленная сумма взыскания значительно превышает остаточную стоимость активов предприятия (135 млн грн).

В начале октября Верховный Суд отменил взыскание в пользу Государственной фискальной службы санкций с Укрспирта в размере 173,7 тысячи грн.

Кроме того, ранее Верховный Суд также признал противоправным и отменил решение о применении финансовых санкций на общую сумму 65,1 млн грн.

Государственное предприятие Укрспирт - крупнейший производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Его общая производственная мощность составляет более 30 млн декалитров в год. Всего в ГП входит 41 производственная площадка.

В 2017 году Укрспирт сократил чистую прибыль в 8 раз, до 12,1 млн грн.