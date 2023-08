«Я работаю ради улыбок студентов» — канадский преподаватель о своем опыте работы в Украине 22 августа, 12:48 Новости компаний Дэвид Клири (David Сleary), преподаватель английского языка в STUDY Academy (Фото:STUDY Academy)

Несмотря на непростые времена, в Украине отмечается небывалый ажиотаж и спрос на образовательные услуги.

Образование — это не только набор знаний и навыков, но и ключ к сохранению ценностей, когда вокруг происходит хаос и изменения. Оно помогает развивать критическое мышление, анализировать информацию и быть всегда на шаг впереди.

Сегодня мы подготовили интервью с Дэвидом Клири (David СІеагу), канадцем, преподавателем английского языка в STUDY Academy — первой академии английского языка в Украине. Дэвид расскажет о своем опыте работы, образовании во время войны и о том, как мотивировать ребенка изучать иностранный язык. Больше об образовательных программах обучения в STUDY Academy вы сможете узнать 26 августа и 2 сентября на Днях открытых дверей в Киеве, Одессе и Варшаве. Получить приглашение можно по ссылке.



— Дэвид, вы едва ли не единственный канадец, который остался в Киеве с начала войны и продолжил преподавать. Почему вы остались?



— Все начинается с любви — к детям, к своей работе. 10 лет назад Украина гостеприимно приняла меня, и теперь я чувствую своим долгом приносить ей пользу. Когда меня спрашивают, почему я до сих пор работаю, то говорю всегда одно и то же — «I work for smiles and if the students are smiling I am doing my job right» (в переводе: «Я работаю ради улыбок студентов, и если они есть, значит я все делаю правильно»).



Фото: STUDY Academy

— Компания, в которой вы работаете, STUDY Academy, уже 5 лет активно расширяется в Украине. 11 академий в Киеве, 3 в Одессе, теперь открыты представительства в Варшаве и на Кипре, в Лимассоле. Компания не сбавляет обороты даже после полномасштабного вторжения. В чем секрет такого стремительного развития?



— Да, вы правы, мы не останавливаемся и не планируем :) Только представьте масштабы: у нас в команде работает более 500 сотрудников, 3000 учеников обучается ежегодно, поэтому мы не имеем права нажать на стоп. К тому же, мы несем в мир важную миссию — хотим, чтобы английский стал языком, который открывает двери и возможности для украинских детей. Кстати, узнать о наших учебных программах и зарегистрироваться по специальным ценам можно будет уже скоро. 26 августа и 2 сентября пройдут Дни открытых дверей STUDY Academy в Киеве, Одессе и Варшаве. Получить приглашение на мероприятие можно по ссылке.



— STUDY Academy — это единственная академия английского языка в Украине. В чем ее разница с сотнями курсов и школ? Рынок кажется перенасыщенным, и все обещают результат за месяц.



— Мы реалисты и не даем пустых обещаний. Большинство наших программ — годовые, по-другому результата не будет.



Наша задача немного глобальнее — изменить отношение к изучению английского. Вместо цели «повысить уровень с такого до такого» — научить получать удовольствие от процесса. Мы же работаем с детьми, с подростками. Подход должен быть немного другим. Только через собственный пример, через любовь и заинтересованность.



Английский язык открывает столько невероятных возможностей! На наших уроках мы читаем современные статьи, анализируем, создаем проекты на английском. И когда дети в команде создают что-то крутое, они настолько растворяются в процессе, что уже и не замечают, что говорят исключительно на английском.



Фото: STUDY Academy

— Интересный процесс — это, конечно, замечательно, но все-таки все ожидают результата. Потому что так можно всю жизнь учить, но так и не продвинуться.



— Конечно-конечно, мы гарантируем, что за год ребенок повысит уровень владения английским на 1 степень по международной шкале CERF. Мы движемся постепенно, работая по формуле «интерес + процесс = результат». 80% наших учеников планируют продолжать обучение в университетах за рубежом, у них большие цели, а мы им в этом помогаем.



Приведу пример. Мы интегрируем в наши программы курсы из международных университетов и школ. Так, в одну из наших программ включен курс по лидерству, который нам помогли разработать в Университете Гарварда, в другую программу — курс математики и науки из канадской школы. Эти программы действительно помогают определить вектор будущего.



— Какова миссия компании сейчас?



— STUDY Academy — это не только об английском языке. Наша задача — стать опорой для родителей и учеников, пытающихся найти свое направление в жизни. С помощью английского языка STUDY Academy не только открывает границы, но и помогает понять себя. Ведь во всех наших программах предусмотрена профориентация, работа с менторами и психологами и 20-летний международный опыт, который помогает нашим выпускникам поступать в рейтинговые университеты мира.



STUDY Academy — это часть большой семьи STUDY.UA. Наша задача — это первый шаг образовательной стратегии, дать ученикам фундамент в виде идеального английского и познакомить с возможностями, которые ждут впереди. Далее — это свобода выбирать будущее, с понятными ориентирами. Наши коллеги из STUDY.UA точно помогут выбрать направление для будущего, а также поступить в топовые школы и университеты.



Фото: STUDY Academy

STUDY Academy предлагают языковые и академические программы для детей, школьников и взрослых. Больше о программах, возможностях и перспективах обучения в STUDY Academy узнавайте 26 августа и 2 сентября на Днях открытых дверей в Киеве, Одессе и Варшаве. Получить приглашение на мероприятие можно по ссылке.