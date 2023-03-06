Дело Пивоварского. Суд не принял решение о мере пресечения для экс-министра инфраструктуры 6 марта, 19:00 Андрей Пивоварский (Фото:NV)

Заседание Высшего антикоррупционного суда по вопросу избрания меры пресечения экс-министру инфраструктуры, CEO WOG Андрею Пивоварскому продолжится в 15:00 15 марта.

Как сообщает Интерфакс-Украина, прокурор обосновывал свое ходатайство о взятии под стражу или домашнем аресте Пивоварского тем, что тот может скрываться, уничтожать доказательства и препятствовать следствию, влияя на свидетелей.

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Сам Пивоварский сообщал, что НАБУ просит применить к нему меру пресечения в виде залога 20 млн грн.

Как сообщалось, Пивоварского САП и НАБУ обвинили в подписании в 2015 году якобы незаконного приказа.

НАБУ и САП 22 февраля сообщили о вручении уведомления Пивоварскому о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, причинившим государству более $30 млн ущерба.

Заочно такое же подозрение было предъявлено и его бывшему первому заместителю Владимиру Шульмейстеру, местонахождение которого не установлено.

В вину экс-министру, в частности, вменяется подписание в 2015 году приказа № 316, согласно которому порт ТИС, построивший причалы, часть портовых сборов мог реинвестировать в развитие.

Досудебное расследование по делу продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления, заявили правоохранители.