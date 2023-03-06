Дело Пивоварского. Суд не принял решение о мере пресечения для экс-министра инфраструктуры
Андрей Пивоварский (Фото:NV)
Заседание Высшего антикоррупционного суда по вопросу избрания меры пресечения экс-министру инфраструктуры, CEO WOG Андрею Пивоварскому продолжится в 15:00 15 марта.
Как сообщает Интерфакс-Украина, прокурор обосновывал свое ходатайство о взятии под стражу или домашнем аресте Пивоварского тем, что тот может скрываться, уничтожать доказательства и препятствовать следствию, влияя на свидетелей.
Сам Пивоварский сообщал, что НАБУ просит применить к нему меру пресечения в виде залога 20 млн грн.
Как сообщалось, Пивоварского САП и НАБУ обвинили в подписании в 2015 году якобы незаконного приказа.
НАБУ и САП 22 февраля сообщили о вручении уведомления Пивоварскому о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, причинившим государству более $30 млн ущерба.
Заочно такое же подозрение было предъявлено и его бывшему первому заместителю Владимиру Шульмейстеру, местонахождение которого не установлено.
В вину экс-министру, в частности, вменяется подписание в 2015 году приказа № 316, согласно которому порт ТИС, построивший причалы, часть портовых сборов мог реинвестировать в развитие.
Досудебное расследование по делу продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления, заявили правоохранители.