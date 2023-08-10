«Главная награда государства». Суд обязал Коболева носить электронный браслет еще два месяца 10 августа, 09:10 Бывший глава Нафтогаза Андрей Коболев (Фото:Andriy Kobolyev / Facebook)

Высший антикоррупционный суд продлил еще на два месяца меру пресечения для бывшего председателя правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева.

Он ограничен в праве передвижения и должен продолжать носить электронный браслет. Об этом Коболев сообщил в Facebook.

«ВАКС продлил все мои обязанности как подозреваемого, включая ношение главной награды от Государства за прошлые победы — браслета, еще на 2 месяца», — написал он.

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По словам Коболева, в трансляции судебного заседания было отказано, из-за «недоказанности широкого общественного интереса к делу Стокгольмских бонусов», а отсутствие «широкого общественного интереса» было обосновано отсутствием запросов от прессы.

Коболев добавил, что сторона обвинения до сих пор не представила суду результаты допросов независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза и не предоставила «разумных объяснений» этому факту.

19 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в том, что в 2018 году он, злоупотребляя служебным положением, обеспечил выплату премий более чем на 229 млн грн за победу Нафтогаза над Газпромом в Стокгольмском арбитраже.