НАБУ и САП закончили расследовать дело Коболева

14 апреля, 21:33
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Андрей Коболев, экс-председатель правления НАК Нафтогаз Украины (Фото:yes-ukraine.org)

Андрей Коболев, экс-председатель правления НАК Нафтогаз Украины (Фото:yes-ukraine.org)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура закончили следствие по делу бывшего главы правления Нафтогаза Андрея Коболева.

Как сообщает пресс-служба САП в Facebook, детективам НАБУ поручили открыть материалы дела, чтобы с ними ознакомилась защита.

Центр противодействия коррупции ранее сообщил в Telegram, что Высший антикоррупционный суд оставил без рассмотрения ходатайство о продлении сроков расследования в деле Коболева.

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В юридической компании Миллер заявили, что 12 апреля суд уже отказывал в удовлетворении такого же ходатайства, но сторона обвинения подала его во второй раз.

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14 марта ВАКС принял решение о мере пресечения для экс-главы Нафтогаза Украины Андрея Коболева: обязал носить браслет и оставил залог в 229 млн грн.

19 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в том, что в 2018 году он, злоупотребляя служебным положением, обеспечил выплату премий более чем на 229 млн грн. Тогда прокурор просил о содержании Коболева под стражей с альтернативой залога в размере 365 млн грн, но ВАКС не избрал ему меру пресечения.

САП обжаловала решение суда — Апелляционная палата ВАКС 1 марта избрала Коболеву меру пресечения в виде залога в 229 млн грн.

Несмотря на то, что на залог Коболеву собирали донатами, по состоянию на 7 марта, по данным САП, было внесено лишь 96,6 млн грн.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Уголовное дело НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) ВАКС

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