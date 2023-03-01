Апелляция ВАКС назначила Коболеву залог в 229 млн грн 1 марта, 17:33 Андрей Коболев, бывший глава Нафтогаза (Фото:Группа Нафтогаз / Facebook)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в среду, 1 марта, избрала бывшему главе НАК Нафтогаз Андрею Коболеву меру пресечения в виде залога в 229 млн грн. Дополнено.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine в Telegram.

Апелляционная палата отменила решение Высшего антикоррупционного суда, который ранее отказал в избрании меры пресечения Коболеву и признал подозрение ему необоснованным. Решение ВАКС обжаловала Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Видео дня

Прокуроры просили отправить Коболева под стражу с залогом в 365 млн грн.

Как сообщает пресс-служба САП, экс-главу Нафтогаза также обязали в течение двух месяцев:

прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду и не покидать Киев без их разрешения;

сообщать о смене места жительства;

не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми в деле;

сдать паспорт для выезда за границу.

Коболев должен внести деньги в течение пяти дней с момента принятия решения.

Дополнено 18:15. «Апелляция ВАКС отменила предыдущее решение и назначила залог около 230 млн грн. Пока думаю, что с этим делать, комментировать больше не буду.», — написал Коболев в своем Facebook.

19 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в том, что в 2018 году он, злоупотребляя служебным положением, обеспечил выплату премий более чем на 229 млн грн.

Прокурор просил о содержании Коболева под стражей с альтернативой залога в размере 365 млн грн. Однако ВАКС не избрал ему меру пресечения.