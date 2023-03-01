Апелляция ВАКС назначила Коболеву залог в 229 млн грн
Андрей Коболев, бывший глава Нафтогаза (Фото:Группа Нафтогаз / Facebook)
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в среду, 1 марта, избрала бывшему главе НАК Нафтогаз Андрею Коболеву меру пресечения в виде залога в 229 млн грн. Дополнено.
Об этом сообщает Transparency International Ukraine в Telegram.
Апелляционная палата отменила решение Высшего антикоррупционного суда, который ранее отказал в избрании меры пресечения Коболеву и признал подозрение ему необоснованным. Решение ВАКС обжаловала Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Прокуроры просили отправить Коболева под стражу с залогом в 365 млн грн.
Как сообщает пресс-служба САП, экс-главу Нафтогаза также обязали в течение двух месяцев:
- прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду и не покидать Киев без их разрешения;
- сообщать о смене места жительства;
- не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми в деле;
- сдать паспорт для выезда за границу.
Коболев должен внести деньги в течение пяти дней с момента принятия решения.
Дополнено 18:15. «Апелляция ВАКС отменила предыдущее решение и назначила залог около 230 млн грн. Пока думаю, что с этим делать, комментировать больше не буду.», — написал Коболев в своем Facebook.
19 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в том, что в 2018 году он, злоупотребляя служебным положением, обеспечил выплату премий более чем на 229 млн грн.
Прокурор просил о содержании Коболева под стражей с альтернативой залога в размере 365 млн грн. Однако ВАКС не избрал ему меру пресечения.