Юрий Голляк
Что не так с нормой потребления газа
Андрей Саварец
Таможня готовится к перезапуску
Константин Гамкрелидзе
Торговля контрабандой уходит в интернет
Иван Компан
Wall Street и Юлианский календарь

Андрей Коболев рассказал о расхождении во взглядах с Гройсманом

Сегодня, 11:26
270
Цей матеріал також доступний українською

Фото: Volodymyr Groysman via Facebook

Гройсман недоволен "сверхвысокой" зарплатой Коболева

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев рассказал в интервью Радио НВ, в чем расходится во взглядах с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Почему Владимир Борисович любит говорить именно о моей зарплате? Я думаю что природой этого является не зарплата, а наши расхождения во взглядах на рынок природного газа, посредников, ПСО и господина Фирташа", - отметил он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил в интервью Интерфакс-Украина, что считает зарплату Коболева "сверхвысокой", и выступил за ее пересмотр при следующем рассмотрении вопроса о продлении его контракта.

Читайте также:

Теги:   Радио НВ Владимир Гройсман Андрей Коболев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 блога

Андрей Саварец - фото
Андрей Саварец
Таможня готовится к перезапуску
2432
Андриан Прокип - фото
Андриан Прокип
Рынок электроэнергии. Старые угрозы по-новому
724
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Что не так с нормой потребления газа
689
Андрей Саварец - фото
Андрей Саварец
Таможня готовится к перезапуску
2432
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила текущая неделя
1917
Елена Волошина - фото
Елена Волошина
Семь мыслей о лидерстве и бизнесе в Украине
965
Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
16023
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
9415
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
5964

Последние новости

Компании/Рынки

Сегодня, 12:09

В Эстонии анонсировали переговоры с Укрзализныцей о продлении поезда "четырех столиц" до Таллина
Политика

Сегодня, 12:06

В 2019 году МВД закажет около 20 катеров для охраны морских границ - Аваков
Страны

Сегодня, 12:00

Сущенко поместили в карцер, тюремщики издеваются над ним - омбудсмен

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться