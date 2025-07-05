После восьми лет работы: маркетинговый директор monobank Анатолий Рогальский покинул должность

5 июля, 13:48
Мобильное приложение украинского необанка monobank (Фото: Скриншот видео / YouTube / Михаил Рогальский)

Маркетинговый директор (CMO) украинского онлайн-банкинга monobank Анатолий Рогальский заявил, что покидает должность после восьми лет работы. Об этом он написал в соцсети Threads 4 июля.

В комментарии LIGA.net Рогальский рассказал, что увольнение было его личным решением, которое он некоторое время обсуждал с партнерами. Это не произошло спонтанно, сейчас он не видит для себя новых вызовов в monobank.

Топ-менеджер банка также прокомментировал информацию о дальнейших карьерных планах.

«Я только что был впервые за 11 лет в отпуске без ноутбука. Мне надо понять, что со мной произошло за это время, и сформировать новые цели», — сказал Рогальский.

Анатолий Рогальский является родным братом Михаила Рогальского — одного из соучредителей monobank. Он работал в необанке с первых месяцев его создания в 2017 году и первые пять лет был единственным маркетологом Mono, до этого Рогальский был копирайтером в ПриватБанке.

monobank, обслуживающий более 7 миллионов клиентов, был основан компанией Финтех Бэнд (Fintech Band), ключевыми владельцами которой являются Олег Гороховский и Михаил Рогальский.

