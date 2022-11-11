Большой рассинхрон. Пока правительство США активно помогает Украине, некоторые американские фирмы поставляли электронику для оружия в РФ 11 ноября, 07:00 Позиция freepik

С 24 февраля по середину сентября цивилизованные страны мира и глобальные банки помогли Украине на сумму $17,4 млрд. 84,4% из них ($14,7 млрд) предоставили Соединенные Штаты Америки.

Александр Дубилет Финансовый и банковский эксперт, основатель инициативы «Total Isolation of Russia»

Впрочем, в плохом смысле правая американская рука не всегда знает, что делает левая. Пока Вашингтон ежемесячно выделяет огромные транши для возрождения нашей страны, тамошний бизнес не прекращает торговлю с Россией. Ее армия уничтожает украинскую инфраструктуру, требующую… еще больших сумм на ее восстановление. Кольцо Уробороса.



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Обращу внимание только на один случай: по данным Королевского объединенного института оборонных исследований ( RUSI), в 2017—2021 годах американские компании Analog Devices, Texas Instruments и другие поставляли Конструкторскому бюро навигационных систем (далее — КБ «Навис») большие объемы электроники, интегральные схемы и другие электронные компоненты. Продавали через посредников, вероятно, чтобы «обойти» экспортные ограничения со стороны США. Хотя КБ «Навис» не включен в американский санкционный список, он производит критически важные технологии для оборонпрома России.



Поверните в соседнюю страну

К удивлению, КБ «Навис» позиционирует себя производителем товаров для гражданского потребления. Но, как всегда, там, где тракторы — там и танки. Эксперты RUSI уверены, что предприятие производит критически важные технологии для государственной программы производства ракет и тесно сотрудничает с правительством России.

Структура собственности КБ "Навис" / Инфографика: Юристы инициативы «Total Isolation of Russia»

По сути, КБ «Навис» — ведущее российское предприятие, которое специализируется на создании технологий, использующих сигналы ГЛОНАСС и GPS, в том числе навигационного оборудования для морских, авиационных и других сфер. В частности:

Навигационная аппаратура СН-99 для российских крылатых ракет 9М727 ( комплекс « Искандер») и Х-101 ( стратегическая ракета типа « воздух-земля» большой дальности)

комплекс Искандер») и Х-101 стратегическая ракета типа воздух-земля» большой дальности) Навигационные системы « БРИЗ-КМ-И». Этот тип устройств широко используют российские оккупационные войска и особенно разведчики для точного определения собственного месторасположения и оценки координат для точных артиллерийских и воздушных ударов по местонахождению противника.



Продукция КБ «Навис», очевидно, стала компонентом подготовки России к вторжению в Украину. Только в 2019 году 72,6% контрактов компании заключено именно с Министерством обороны РФ (на сумму около 3,5 млрд руб — $55 млн).

Любезные американские друзья

«Искандеры» не били бы точно, а российские разведчики все время возвращались бы в Чернобаевку, если бы КБ «Навис» не пользовалось интеллектуальным и технологическим ресурсом американских предприятий. Поставки от Analog Devices и Texas Instruments осуществлялись через посредников — компании из Швейцарии, Израиля, Китая и Малайзии.

Схема поставки продукции от технокомпаний США в КБ «Навис» / Инфографика: Юристы инициативы «Total Isolation of Russia»

В девяти из десяти случаев логистическая цепочка поставок из США в Россию проходила через швейцарскую компанию NVS Technologies AG. Она имеет очень тесную связь с РФ: ее CEO Василий Энгельцберг также является соучредителем КБ «Навис» и владеет более 8% его акций. Другой соучредитель российской компании, Валерий Бабаков (владеет более 29% компании), работал главным конструктором потребительской навигационной аппаратуры на «Алмаз-Антей» — компании, которую технологически «подкармливают» оборудованием американские фирмы Nvidia и Indium, немецкие Zoller, Walter и Techlube GmbH, швейцарская Blaser Swisslube и британская GARANT.

В настоящее время КБ «Навис» не включено в список подсанкционных компаний. Поэтому предполагаю, что схема поставки товаров через посредников использована для того, чтобы обойти экспортные ограничения определенных видов военных технологий.

Любезные американские друзья. Часть вторая

КБ «Навис» — не единственное российское предприятие, которому американские промышленники из Analog Devices и Texas Instruments не дают отправиться в технологический неолит. В частности, последняя стала крупнейшим поставщиком компонентов для ракеты «Искандер» и даже научилась продавать детали для… иранских «аэромопедов» Shahed-136″.

В свою очередь, Analog Devices, вероятно, поставляла продукцию собственного производства в пользу российского Научно-производственного объединения. «Ижевские беспилотные системы». Последнее, в свою очередь, и выпускает дрон «Тахион», корректирующий огонь российских оккупантов.

Но не «Тахионом» единым. Analog Devices активно продавала свою продукцию подсанкционному концерну «Созвездие». И даже здесь Украина и Россия совсем разные: у нас «Созвездием» назван театр, а в России — предприятие, производящее военный многофункциональный комплекс «Борисоглебск-2». На его станции управления исследователи обнаружили компоненты американского производства.

Российская армия использует «Борисоглебск-2» прежде всего для радиоразведки и помех для наземной и авиационной связи. То есть, в Украине комплекс обнаруживает и «подавляет» разные каналы связи и другие имеющиеся в ВСУ системы, использующие радиосигналы. Это системы связи и управления тактического звена, в том числе спутниковые.

Первые 8 единиц «Борисоглебска-2» были переданы на вооружение российской армии в 2013 году. После аннексии Крыма производство комплексов отнюдь не прекратилось и даже с 2015-го ускорилось! И это несмотря на то, что в 2014 году концерн «Созвездие» включено в санкционный список США (SDN-List). В результате американским компаниям запрещалось вести с ним бизнес.

Дельцов из Analog Devices это не остановило. Эксперты RUSI исследовали электронное «содержимое» «Борисоглебска-2» и обнаружили в станции помех Р-330БМВ данного комплекса детали от Analog Devices, в частности аналого-цифровой преобразователь (улучшает производительность) и широкополосный (цифровой) приемный сигнальный процессор.

Компания снабжала компоненты российскому ВПК после 2014 года. То есть Analog Devices, вероятно, нарушила введенные США санкции.

Фемида приглашается к слову

Юристы инициативы «Total Isolation of Russia» уже подали жалобу на Analog Devices в OFAC — Управление контроля за иностранными активами США.

Именно это подразделение Министерства финансов США ответственно за планирование и применение экономических и торговых санкций против террористических государств по типу России.

Аналогичное заявление юристы также подали против корпорации Intel. А также подали заявление в Европейскую комиссию против французской компании SAFRAN, которая отметилась поставками для армии РФ сенсорных модулей и высокоточных лазерных дальномеров. Еврокомиссия, в ответ на наше обращение, взяла под контроль расследование нарушений санкций этим предприятием.

Основывая «Total Isolation of Russia», я ставил четкую цель: добиться тяжелейшего юридического, финансового и репутационного наказания для иностранных фирм, которые дерзко зарабатывают деньги на поставках оборудования российской армии. Шаг за шагом, методично и настойчиво мы делаем все для того, чтобы их действия не остались безнаказанными.