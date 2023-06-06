«Если будет нужно — да». Зеленский допустил возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса 6 июня, 19:39 Владимир Зеленский на пресс-конференции 6 июня 2023 года (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Украина может возобновить работу аммиакопровода Тольятти-Одесса.

«В целом, если говорить про аммиак, если бы вы спросили меня, можем ли мы возобновить эту работу, то мы понимаем, что да, если это будет нужно — да», — сказал он на пресс-конференции 6 июня.

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Как сообщалось, 5 июня в Купянском районе Харьковской области в результате вражеских обстрелов был поврежден трубопровод с аммиаком.

По словам Зеленского, «все думают, что делать с аммиаком, а потом просто что-нибудь прилетело из России и все».

При этом он подчеркнул, что «точка входа аммиакопровода находится на территории, где находится враг».

РФ выдвигала возобновление работы аммиакопровода в качестве одного из условий работы зернового коридора еще с 2022 года. Эту идею поддерживала и ООН, но в ноябре 2022 года Зеленский назвал условие возобновления транзита: обмен пленных по формуле «всех на всех». После этого переговоры о возобновлении транзита зашли в тупик.

По сообщению агентства Reuters, в начале июня 2023 года в ООН предложили участникам зернового соглашения начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину ради стабильной работы зернового коридора.

Транзит российского аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса был остановлен 24 февраля 2022 года. Протяженность аммиакопровода по территории Украины — 1,018 тыс. км.

Российскую часть трубопровода контролирует компания Тольяттиазот, принадлежащая группе УралХим российского олигарха Дмитрий Мазепина. Оператором его украинской части выступает госпредприятие Укрхимтрансаммиак, а доставленный на государственный Одесский припортовый завод российский аммиак ранее поставляли на экспорт.

Технически аммиакопровод готов прокачивать 100 тыс. тонн в месяц, для его запуска понадобится 30 дней.