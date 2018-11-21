АМКУ закрыл дело о завышенных ценах на билеты Укрзализныци

АМКУ не нашел оснований утверждать, что Укрзализныця включала стоимость электроэнергии в цену билетов

Антимонопольный комитет закрыл дело о нарушении Укрзализныцей конкурентного законодательства путем завышения стоимости железнодорожных перевозок.

Об этом свидетельствует решение Комитета от 8 ноября, пишет издание Наші гроші.

Дело было связано с возможным завышением цен на билеты за счет включения в них стоимость электроэнергии, приобретенной по ценам, выше оптовых.

Однако комитет не нашел оснований утверждать, что в течение 2012-2014 годов Укрзализныця включала в тариф на перевозку пассажиров завышенную стоимость электрической энергии.

Отмечается, что компания не имела возможности закупать электроэнергию напрямую у госпредприятия Энергорынок. Поэтому Укрзализныця платила по розничным ценам, покупая электроэнергию у частных компаний.

Филиалы Укрзализныци выступали потребителями электроэнергии, а следовательно не могли приобретать ее на оптовом рынке - это не предусмотрено законом.

Отмечается, что с 2015 года поставки электроэнергии для Укрзализныци идут через филиал Энергосбыт. Однако ранее поток электроэнергии между Энергорынком и Укрзализныцей направлялся через связанные между собой частные компании.

В частности, этими частниками были фирмы Газэнерго (Приднепровская, Южная, Львовская железные дороги), Енерготраст (Одесская железная дорога), Укрэнерготранзит (Донецкая железная дорога).

Цены на электроэнергию от частников были выше цен на оптовом рынке. Как пишет издание, по подсчетам МВД с лета 2015 года, стоимость завышали в среднем на 22%, что позволяло выводить из Укрзализныци 324 млн грн ежемесячно.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.