АМКУ заявил о рекордном количестве жалоб по закупкам

Жалобы за два месяца превысили годовой показатель 2014 года

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в июле-августе текущего года получила 1,5 тыс. жалоб, что на 43% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев, передает Интерфакс-Украина.

"За июль-август 2018 года фиксируется увеличение количества жалоб на 43%. Если за этот период 2017 года мы получили 1041 жалоб, то сейчас - 1490. Общее количество жалоб в 2014 году было меньшим, чем за эти два месяца", - отметил Терентьев.

Количество решений, которые были приняты за отчетный период, составило 1,1 тыс., было отказано в удовлетворении 332 жалобы, полностью или частично удовлетворены 622 жалобы.

"То есть, фактически, можно говорить о том, что почти 70% жалоб содержат требования, которые удовлетворяются полностью или частично", - подчеркнул глава АМКУ.

Лидером по количеству поступивших жалоб остается Укрзализныця и ее филиалы (155), Министерство обороны Украины (89), НАЭК Энергодаром (28), Служба автомобильных дорог в Сумской области (21).

В свою очередь основным жалобщикам за отчетный период стало предприятие Полтавабудцентр (52), за ним в списке следует Укрзиз (20), Диавита (19), Шериф-захист (17).

В структуре оспаривания по сферам экономической деятельности за июль-август 2018 года лидируют строительные работы и ремонт (91), медицинское оборудование, фармацевтическая продукция и средства гигиены (39), нефтепродукты, топливо, электроэнергия и другие источники энергии(36), офисная и компьютерная техника (24), транспортное оборудование (22), а также промышленная техника (22).

Напомним, в апреле 2017 года АМКУ заявил о росте количества жалоб на тендеры, связанные с услугами организации питания.