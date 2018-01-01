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АМКУ вынес вердикт в вопросе тарифов Укрзализныци на грузоперевозки

Сегодня, 14:14
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Тарифы Укрзализныци на аренду грузовых вагонов признали рыночными

Фото: Укрзализныця

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) счел тарифы Укрзализныци на предоставление вагонов в аренду рыночными и не увидел в их ценообразовании антиконкурентных действий.

Об этом говорится в отчете ведомства, передает Интерфакс-Украина.

Так, плата за использование вагонов Укрзализныци рассчитывается по единой формуле, составляющие которой не вызывают возражений с точки зрения экономического анализа.

Стоимость аренды вагонов сопоставима со стоимостью аналогичных вагонов частных операторов, сообщают в АМКУ.

Также ведомство подтвердило факт естественной монополии Укрзализныци на рынке предоставления в пользование железнодорожного транспорта и почти 100% долю компании на рынке предоставления услуг локомотивов на ж/д путях общего пользования.

В то же время, по мнению АМКУ, конкуренция между Укрзализныцей и частными операторами есть, однако дальнейшему ее развитию препятствует невозможность допуска частных операторов локомотивной тяги на ж/д пути общего пользования.

Так, по состоянию на 1 сентября общее количество грузовых вагонов на рынке Украины по данным АМКУ составило 181 тыс. вагонов, из которых 105,3 тыс. (58%) принадлежит Укрзализныце и 75,7 тыс. – частным собственникам.

При этом, количество рабочих ж/д вагонов составляет всего 132,5 тыс., из них 68,5 тыс. (52%) принадлежит Укрзализныце и 64 тыс. частным собственникам.

В АМКУ предложили допустить частных операторов локомотивной тяги на ж/д пути общего пользования, принять новую редакции закона О железнодорожном транспорте и создать независимого регулятора в области транспорта.

Напомним, что еще год назад АМКУ объявил о проведении исследования рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом, в частности Укрзализныци.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Теги:   Расследование Грузоперевозки АМКУ Тарифы Укрзализныця

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