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АМКУ выявил нарушения на рынке реагентов для очистки питьевой воды

Сегодня, 10:06
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АМКУ оштрафовал ряд посредников

Фото: pixabay/3345408

АМКУ детально проанализировал структуру и специфику функционирования рынков производства и реализации реагентов хлорной группы. По результатам анализа был выявлен ряд нарушений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

"За последние три года выявлены нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, а именно, сговоры среди участников торгов", - говорится в сообщении комитета.

Так, поставщики в отдельных случаях устанавливали наценку до 70%, а в ходе торгов согласовывали свои действия.

Как подчеркивают в АМКУ, это "существенно повышало конечную стоимость реагентов и влияло в конечном счете на тариф потребления питьевой воды для населения".

По данным ведомства, отпускная цена производителя реагента была на уровне 5300 грн за тонну.

В связи с этим Антимонопольный комитет 4 декабря наложил штраф на Гипохлорсервис и компанию Хлортехвод в размере 109,5 тыс. грн для каждого.

Аналогичные признаки нарушения в виде сговора на торгах в процедурах закупок выявлено в 10 областях Украины.

В ближайшее время Комитетом будут рассмотрены новые дела, касающиеся нарушения законодательства о защите экономической конкуренции при закупках реагентов для обеззараживания питьевой воды.

Теги:   Хлор Вода Антимонопольный комитет Антимонопольное расследование Нарушения АМКУ

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