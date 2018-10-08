АМКУ решил проверить продажу телеканала NewsOne

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) намерен обратиться к владельцам телеканала NewsOne с требованием подтвердить либо опровергнуть информацию о продаже телеканала.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Интерфакс-Украина.

В АМКУ отметили, что в комитет не поступала информация о смене собственника телеканала (юрлицо – компания Новости 24 часа).

Как сообщалось, 4 октября народный депутат Евгений Мураев, до недавнего времени являвшийся владельцем телеканала NewsOne, заявил о его продаже народному депутату от фракции Оппозиционный блок Тарасу Козаку.

Ранее Мураев передал 100% уставного фонда телеканала бывшему заместителю главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрею Портнову.

"Сегодня владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал мой товарищ и коллега Тарас Козак. Желаю ему и коллективу успеха и роста", - написал он.

Как отмечает на своей странице в соцсети журналист НВ Кристина Бердинских, новый владелец NewsOne является очень близким другом одиозного кума главы Кремля Виктора Медведчука.

В частности, с 2013 года бывший замглавы Гостаможни Козак арендует дом площадью 609 кв. м. у фирмы Спорт-тур, конечным собственником которой является жена лидера прокремлевской организации Украинский выбор Оксана Марченко.

Кроме того, братья нардепа и Медведчука Сергей и Богдан совместно владеют целым рядом предприятий.

В свою очередь Портнов у себя в аккаунте подчеркнул, что больше не имеет отношения к телеканалу.

"С сегодняшнего дня я больше не буду иметь отношения к информационной, административной или другой деятельности телеканала", - заявил он.