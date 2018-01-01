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АМКУ разрешил крупнейшей товарной бирже Китая купить новый актив

Сегодня, 12:13
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АМКУ одобрил заявку китайской товарной биржи

Фото: АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил заявку китайской товарной биржи Bohai Commodity Exchange (BOCE) на приобретение доли в акционерном капитале Фондовой биржи ПФТС (Киев).

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе ведомства.

Напомним, что BOCE уже подавала в АМКУ документы на покупку более 25% акций фондовой биржи ПФТС в апреле текущего года, но ей отказали.

Позже BOCE снова подавала в АМКУ документы на покупку акций ПФТС.

BOCE - крупнейшая спотовая товарная биржа в Китае с годовым оборотом в $1 трлн. Компания основана в 2009 году при участии частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзине, КНР.

Фондовая биржа ПФТС является одной из старейших на украинском фондовом рынке. В 2017 году объем биржевых контрактов на ПФТС составил 64,3 млрд грн и по этому показателю она уступила только бирже Перспектива (127,4 млрд грн), но опередила Украинскую биржу (13,4 млрд грн). Основной объем торгов пришелся на гособлигации – 58 млрд грн, тогда как оборот акций составил 3,2 млрд грн. облигаций предприятий – 3,2 млрд грн.

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