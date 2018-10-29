АМКУ разрешил японцам купить контрольную долю в украинской агрокомпании

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил японской корпорации Sumitomo приобрести 51% акций британской Oscar Agro Limited, владеющей компаниями Спектр-Агро и Спектр-Агротехника.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

"Oscar Agro – это компания в Великобритании, которая была создана для этого проекта. Oscar Agro владеет 100% акций Спектр-Агро и Спектр-Агротехника, и корпорация Sumitomo приобретет 51% акций Oscar Agro", – пояснили агентству Интерфакс-Украина в корпорации Sumitomo.

АМКУ также предоставил разрешение физлицам-собственникам Спектр-Агро и корпорации Sumitomo на согласованные действия в виде ограничения конкурентного поведения и отказа от переманивания сотрудников в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года японская Sumitomo подписала договор о приобретении доли в Спектр-Агро.

Группа Sumitomo – одна из крупнейших японских корпораций. В нее входят компании финансового сектора, машиностроения, электротехнической промышленности, черной и цветной металлургии и др.

Спектр-Агро (Обухов Киевской обл.) основана в 2009 году, в настоящее время осуществляет деятельность на всей территории Украины. Поставляет такие сельскохозяйственные ресурсы, как средства защиты растений, удобрения, семена и сельскохозяйственную технику более чем для 3,5 тыс. сельхозпроизводителей страны. Собственниками компании являются Вира Скарлат (50%), Владимир Любач и Мария Лавренюк (по 25%).



Спектр-Агро в третьем квартале 2017 года получил 28,2 млн грн чистой прибыли и 2,9 млрд грн выручки.