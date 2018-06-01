АМКУ разрешил Dragon Capital купить киевский офис IT-компании Epam

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Dragon Capital приобрести агентство недвижимости Мартин Лофт, владеющее в Киеве девятиэтажным офисным центром Времена года по ул.Кудряшова, 14б в Соломенском районе.

Об этом говорится в сообщении АМКУ от 1 июня.

БЦ Времена года входит в портфель проектов девелопера Недвижимость столицы (НЕСТ). Общая площадь объекта составляет 7,84 тыс. кв. м, арендная – 6,7 тыс. кв. м. Заполняемость БЦ арендаторами составляет 100%. Отметим, в здании расположен главный офис IT-компании Epam.

Бизнес-центр выставлялся на продажу по цене $8-10 млн, свидетельствует информация на сайтах агентств недвижимости.

Напомним, ранее Dragon Capital приобрела два логистических комплекса под Киевом. Также инвесткомпания завершила сделку по приобретению в Киеве двух бизнес-центров у казахстанского банка.

Dragon Capital основана в 2000 году и является одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром является гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала.