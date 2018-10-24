АМКУ проверит законность повышения Укрзализныцей тарифов на грузоперевозки

Антимонопольному комитету (АМКУ) поручили в течение недели осуществить проверку соблюдения антимонопольного законодательства Укрзализныцей в связи с изменением тарифов на грузовые перевозки.

Такое решение принял Вице-премьер-министр Владимир Кистион во время совещания для решения проблем перевозки агропродукции, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Со своей стороны Укрзализныця должна предоставить все необходимые расчеты и обоснования своих шагов в осуществлении тарифной политики.

Кроме того, Министерство агрополитики и продовольствия должно создать межведомственный штаб, который в ежедневном режиме будет контролировать процесс перевозки продукции аграриев.

В него должны войти представители Укрзализныци, Мининфраструктуры, Антимонопольного комитета и Государственной фискальной службы. Кистион предлагает ориентировочно раз в неделю собираться для рассмотрения ситуации.

Вместе с тем, вице-премьер-министр поручил в процессе ограничения деятельности так называемых малодеятельных станций провести анализ их эффективности, обращая внимание на социальную составляющую.

По его словам, нужно публично утвердить перечень станций к закрытию, определить сроки и предоставить предложения по имуществу этих станций - его сдачи в аренду или продажу через аукцион.

Как ранее заявлял заместитель Комитета по вопросам агрополитики и земельных отношений Верховной Рады Григорий Заболотный, Укрзализныця уже пятый раз за год повышает тарифы без консультации с сельхозпроизводителями. По данным комитета, это стоило аграриям 4,7 млрд грн убытков.