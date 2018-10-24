АМКУ проверит законность повышения Укрзализныцей тарифов на грузоперевозки

Антимонопольному комитету (АМКУ) поручили в течение недели осуществить проверку соблюдения антимонопольного законодательства Укрзализныцей в связи с изменением тарифов на грузовые перевозки.
Такое решение принял Вице-премьер-министр Владимир Кистион во время совещания для решения проблем перевозки агропродукции, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Со своей стороны Укрзализныця должна предоставить все необходимые расчеты и обоснования своих шагов в осуществлении тарифной политики.
Кроме того, Министерство агрополитики и продовольствия должно создать межведомственный штаб, который в ежедневном режиме будет контролировать процесс перевозки продукции аграриев.
В него должны войти представители Укрзализныци, Мининфраструктуры, Антимонопольного комитета и Государственной фискальной службы. Кистион предлагает ориентировочно раз в неделю собираться для рассмотрения ситуации.
Вместе с тем, вице-премьер-министр поручил в процессе ограничения деятельности так называемых малодеятельных станций провести анализ их эффективности, обращая внимание на социальную составляющую.
По его словам, нужно публично утвердить перечень станций к закрытию, определить сроки и предоставить предложения по имуществу этих станций - его сдачи в аренду или продажу через аукцион.
Как ранее заявлял заместитель Комитета по вопросам агрополитики и земельных отношений Верховной Рады Григорий Заболотный, Укрзализныця уже пятый раз за год повышает тарифы без консультации с сельхозпроизводителями. По данным комитета, это стоило аграриям 4,7 млрд грн убытков.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования