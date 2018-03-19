АМКУ проиграл почти все суды в деле о картельном сговоре супермаркетов

Суды стали на сторону ритейлеров в деле против АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не смог отстоять в судах свою позицию в деле по обвинению крупнейших супермаркетов в картельном сговоре.

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, суды в большинстве своих решений поддержали иски ритейлеров, которые были не согласны с решением АМКУ и опротестовывали его.

"По большинству дел суд принял решения на пользу истцов, то есть не в пользу АМКУ. В большинстве решений было заявлено, что доказанность фактов недостаточная для решения АМКУ, принятого в апреле 2015 года по итогам расследования, которое проводилось в 2012-2014 годах", - пояснил Терентьев.

Антимонопольный комитет весной 2015 года завершил рассмотрение дела о картельном сговоре между крупными продуктовыми торговыми сетями и исследовательской компанией АСНильсен Юкрейн, признал ответчиков по этому делу виновными. Дело касалось таких операторов крупных продовольственных сетей, как Fozzy Group, АТБ, Метро, Ашан, Novus, Велика кышеня, Billa, Край, Фуршет, Эко-маркет. Совокупный размер наложенного штрафа составил 203,6 млн грн, или 0,1% их оборота за 2014 год.

По данным Госреестра судебных решений, некоторые ответчики в данном деле прошли суды всех инстанций и добились окончательной отмены решения АМКУ в части, касающейся их компании.