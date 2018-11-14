АМКУ оштрафовал за монополизм крупнейшего производителя соли в Украине

Антимонопольный комитет (АМКУ) признал госпредприятие Артемсоль монополистом и наложил штраф на 13,4 млн грн за нарушение законодательства экономической конкуренции.

Такое решение комитет принял во вторник, 13 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

АМКУ признал, что с января 2015 по март 2017 года предприятие занимало монопольное положение на рынках первичной реализации соли для промышленной переработки и соли поваренной.

По результатам рассмотрения дела ведомство установило, что в течение 2015 - 2016 годов Артемсоль применяло разные цены для покупателей по договорам купли-продажи и дилеров по дилерским контрактам.

Так, часть дилеров систематически не выполняла дилерские обязательства и фактически выполняла объем обязанностей, равнозначный с покупателями по договорам купли-продажи, но тем не менее получала 5%-ную скидку.

Также Артемсоль безосновательно не заключало договоры купли-продажи соли с потенциальными заказчиками и дилерские контракты с потенциальными дилерами, отмечают в АМКУ.

Таким образом, ведомство признало, что Артемсоль злоупотребляли своим монопольным положением и создавало покупателям препятствия в доступе к рынку.

Артемсоль - предприятие по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Его производственные мощности расположены в Соледаре (Донецкая обл.). Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран. Около 35% продукции компании реализуется в Украине, а остальные - за границу (данные за 2016).