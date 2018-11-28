АМКУ потребовал от производителей убрать слово "эко" из этикеток

Антимонопольный комитет рекомендовал ряду компаний изъять с этикеток продуктов вводящие в заблуждение потребителей обозначения "эко", "экологичный", "есо".
Соответствующие рекомендации обнародованы на сайте ведомства, передает Интерфакс-Украина.
По данным АМКУ, в Украине 25 июля 2014 года, производитель пива Сан ИнБев Украина начал использовать обозначения "эко". Однако тогда отсутствовали назначенные должным образом и аккредитованные органы, занимающиеся экологической сертификацией.
"Сан ИнБев Украина на лицевой стороне этикетки и контрэтикетки пива Черниговское, а также в рекламе размещало надпись "эко", не имея надлежащих разрешительных документов, выданных уполномоченными органами. Следовательно, указанная информация является неправдивой", - говорится в рекомендации АМКУ.
В связи с этим ведомство предоставило компании обязательную к рассмотрению рекомендацию, чтобы убрать надписи "эко", которая вводит в заблуждение
Ведомство предоставило соответствующие рекомендации по размещению на этикетка обозначений "еко" и подобных:
- АСС на пасту томатную Помидора,
- Чиста флора на чай Квиты полонин,
- Лидер Снек на семена Хомка,
- Сервис Пак на микроудобрения Quantum,
- Биол на литые сковородки с антипригарным покрытием,
- Лотос Трейд на губки для керамической посуды из бамбукового волокна,
- Свит химии на средства для чистки туалетов и ванных комнат Blitz Eco Strong,
- Вань Н.И. на мыло туя с можжевельником
- Теплокерамик на обогреватель TEPLOCeramic
- Фибратекс на детские влажные салфетки ECORelax.
Напомним, что в июле президент Петр Порошенко подписал закон Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции, принятый Верховной Радой 10 июля.
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