АМКУ потребовал от производителей убрать слово "эко" из этикеток

Антимонопольный комитет рекомендовал ряду компаний изъять с этикеток продуктов вводящие в заблуждение потребителей обозначения "эко", "экологичный", "есо".

Соответствующие рекомендации обнародованы на сайте ведомства, передает Интерфакс-Украина.

По данным АМКУ, в Украине 25 июля 2014 года, производитель пива Сан ИнБев Украина начал использовать обозначения "эко". Однако тогда отсутствовали назначенные должным образом и аккредитованные органы, занимающиеся экологической сертификацией.

"Сан ИнБев Украина на лицевой стороне этикетки и контрэтикетки пива Черниговское, а также в рекламе размещало надпись "эко", не имея надлежащих разрешительных документов, выданных уполномоченными органами. Следовательно, указанная информация является неправдивой", - говорится в рекомендации АМКУ.

В связи с этим ведомство предоставило компании обязательную к рассмотрению рекомендацию, чтобы убрать надписи "эко", которая вводит в заблуждение

Ведомство предоставило соответствующие рекомендации по размещению на этикетка обозначений "еко" и подобных:

АСС на пасту томатную Помидора,

Чиста флора на чай Квиты полонин,

Лидер Снек на семена Хомка,

Сервис Пак на микроудобрения Quantum,

Биол на литые сковородки с антипригарным покрытием,

Лотос Трейд на губки для керамической посуды из бамбукового волокна,

Свит химии на средства для чистки туалетов и ванных комнат Blitz Eco Strong,

Вань Н.И. на мыло туя с можжевельником

Теплокерамик на обогреватель TEPLOCeramic

Фибратекс на детские влажные салфетки ECORelax.

Напомним, что в июле президент Петр Порошенко подписал закон Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции, принятый Верховной Радой 10 июля.