АМКУ попросил нефтетрейдеров не поднимать цены на топливо

АМКУ пристально следит за ситуацией на рынке с целью недопущения сговоров и злоупотреблений

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предостерегает участников рынка нефтепродуктов от антиконкурентных действий в период плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметил АМКУ, с середины мая 2018 года будут остановлены на плановые ремонты Мозырский НПЗ в Беларуси, а также Шебелинский ГПЗ в Полтавской области.

"В связи с тем, что украинские рынки светлых нефтепродуктов и сжиженного газа импортозависимы, АМКУ предложил участникам рынка принять меры по заблаговременному планированию своей хоздеятельности с целью недопущения дефицита топлива на рынке и, как следствие, необоснованного повышения цен", - говорится в сообщении.

Ведомство также проинформировало Кабинет министров Украины об угрозах, касающихся ресурсного наполнения рынка нефтепродуктов.

"В свою очередь АМКУ пристально следит за ситуацией на рынке с целью недопущения сговоров и злоупотреблений. В случае выявления в действиях операторов рынка признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - отметили в ведомстве.

Напомним, что прошлый плановый ремонт на Мозырском НПЗ начался 10 сентября и продлился до конца октября 2017 года. Из-за простоя производства, в октябре 2017 года поставки белорусского бензина А-92 на украинский рынок снизились в 12 раз от среднемесячного уровня, А-95 – вчетверо. В разгар сезона на 25% упали поставки дизтоплива.

Шебелинский ГПЗ последний раз останавливался на плановый ремонт в конце октября - в начале ноября 2017 года. Этот ремонт был самым масштабным за последние 10 лет.