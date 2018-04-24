АМКУ отказал Метинвесту в покупке завода

Метинвест планирует повторно обратиться в комитет для получения разрешения на приобретение завода

Антимонопольный комитет (АМКУ) отказал группе Метинвест в покупке Днепровского коксохимического завода.

Об этом сообщил генеральный директор группы Юрий Рыженков, передают Українські Новини.

"Мы получили официальный отказ Антимонопольного комитета", - сказал он.

Рыженков отметил, что после данного отказа Метинвест намерен повторно обратиться в комитет по этому вопросу с новой аргументацией, которая удовлетворит АМКУ.

Напомним, что в декабре 2014 года Комиссия по защите конкуренции Сербии разрешила компании Metinvest B.V. купить 94,55% акций Евраз Днепродзержинского коксохимического завода.

При этом в сентябре 2015 года Рыженков подтвердил интерес группы к покупке завода и сообщил, что ожидает разрешения на покупку предприятия от АМКУ.

В сентябре 2017 года Евраз Днепродзержинский коксохимический завод переименовался в Днепровский коксохимический завод. Основным потребителем отгруженной продукции была группа Метинвест.

Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. Метинвест Холдинг - управляющая компания группы Метинвест.