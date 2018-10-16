АМКУ оштрафовал украинский завод за имитацию этикетки Martini

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал винный завод Нива (Одесская обл.) на 795,6 тыс. грн из-за использования для вермута Fratelli Bianko оформления упаковки, похожего на оформление упаковки вермута Martini Bianсo итальянского завода Martini & Rossi.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
Украинский завод оштрафован за нарушение, предусмотренное статьей 4 закона О защите от недобросовестной конкуренции.
Также Нива оштрафована еще на 794,7 тыс. грн за распространение информации, вводящей в заблуждение (ст. 15-1 закона О защите от недобросовестной конкуренции).
Отметим, что ранее Ирландская компания R&A Bailey & Co, производитель сливочного ликера Baileys, пожаловалась в АМКУ на имитацию своей упаковки украинской Котнар-М.
Винный завод Нива основан в 1991 году. По состоянию на 2016 год завод выпускал около 200 наименований продукции - игристые, газированные, тихие вина, вермуты и сидры под такими торговыми марками, как Salute, Тарутинские вина, Таїрово, Одеський степ.
Основателем компании является Альбион Кэпиталс Лимитед (Великобритания), а конечным бенефициаром - директор предприятия Светлана Саламаха.
Согласно Единому реестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, Научно-производственное предприятие Нива в виде общества с ограниченной ответственностью с 9 августа находится в состоянии прекращения.
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