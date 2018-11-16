АМКУ оштрафовал аэропорт в Жулянах за сговор

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Аэропорт оштрафовали за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции
Фото: аэропорт Киев

Аэропорт оштрафовали за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции

Антимонопольный комитет оштрафовал аэропорт Киев им. Игоря Сикорского в Жулянах на 681 тыс. грн за антиконкурентные согласованные действия.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Кроме того, регулятор оштрафовал оператора аэропорта Мастер-Авиа на 1,8 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Международный аэропорт Киев расположен в 7 км от центра города, по количеству рейсов и пассажиропотока занимает второе место в Украине. В аэропорту три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал В. ВПП позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

По итогам прошедшего в 2010 году инвестиционного тендера аэропортом управляет компания Мастер-Авиа, которая заключила договор аренды имущества аэропорта на 49 лет.

По данным компании, за это время она инвестировала более $50 млн в создание новой инфраструктуры аэропорта и до сих пор направляет все имеющиеся ресурсы на погашение кредита. Бенефициарами, согласно госреестра, является Василий Хмельницкий и Денис Костржевский.

Мастер-Авиа указывала, что владеет терминалами и перроном, а на балансе коммунального предприятия аэропорта находятся аэродром и взлетная полоса.

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