Автогазовый сговор. АМКУ оштрафовал сразу пять крупнейших сетей АЗС

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал операторов АЗС на 41 млн грн за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующее решение комитет одобрил в четверг, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, группа Надежда (Надежда, Евростандарт-Автогаз, Л.В., Газ постачання, Монтажналадка, Надежда Ритейл и Надежда-Закарпаття) оштрафована на сумму 11,9 млн грн.

В свою очередь группа WOG (Импорт Транс Сервис, ВОГ Ритейл и Нафтотрейд Ресурс) должна заплатить 14,8 млн грн.

Группу компаний ОККО (ОККО-Бизнес Контракт и ОККО-Контракт, ОККО-Ритейл и ОККО-Схид) комитет решил оштрафовать на 6,4 млн грн.

Кроме того, Авантаж 7 придется выплатить штраф в размере 3,3 млн грн, Факторинг Груп – 4,5 млн грн.

Средние розничные цены на сжиженный углеводородный газ в Украине в период с 1 по 30 августа 2017 года выросли в 1,5 раза – с 10,92 грн/литр до 16,17 грн/литр. По мнению АМКУ, в августе 2017 года не было объективных причин для синхронного повышения цен на сжиженный газ.