Американцы заинтересовались добычей газа в Украине, готовы вложить $100 млн

Американские компании SigmaBleуzer, Aspect Holding и Energy Transfer заинтересованы в инвестировании в добывающую отрасль Украины. В том числе SigmaBleуzer готова уже на первом этапе вложить $100 млн в добычу углеводородов в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).

Об этом шла речь в ходе встречи представителей американских компаний с руководством Государственной службой геологии недр Украины (Госгеонедр).

"Мы долго изучали потенциал украинских недр, особенно в сфере добычи на нефтегазоносных участках. Стратегия нашей компании – освоение площадок, на которых никогда не было промышленной добычи на условиях СРП. Нас интересуют площади свыше 500 кв. км на условиях СРП. На первом этапе мы готовы вложить $100 млн", – цитирует пресс-служба ведомства президента SigmaBleyzer Майкла Блейзера.

По его словам, SigmaBleyzer рассчитывает обеспечить себе долгосрочные права на добычу на таких участках.

Блейзер прогнозирует, что если это удастся его компании, то "за нами последует многие".

В свою очередь глава Госгеонедр напомнил, что в ближайшее время правительство намерено объявить конкурс на заключение СРП.

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Ранее стало известно, что SigmaBleyzer изучает возможность создания в Украине инвестиционного фонда, ориентированного на энергетическую отрасль, и в частности, на газодобычу.