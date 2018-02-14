Американцы собрались потратить рекордную сумму на День святого Валентина

В среднем расходы американцев в День святого Валентина (14 февраля) в этом году достигнут $144 на человека в сравнении c $136,5 в 2017 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальной федерацией розничной торговли (NRF) США, передает Интерфакс-Украина.

Ожидается, что совокупность расходов составит $19,6 млрд против $18,2 млрд годом ранее. Таким образом, показатели, как средних, так и совокупных расходов, близки к рекордным уровням, зафиксированным в 2016 году.

По данным NRF, отмечать День святого Валентина в этом году будет 55% населения страны против 54% в прошлом году.

Президент и CEO NRF Мэтью Шэй отмечает, что американцы намерены баловать своих любимых подарками - цветами, конфетами, а также это может включать ужин и все сопутствующие Дню святого Валентина моменты.

По данным опроса, из общей суммы $88,9 будет потрачено на подарок для супругов/партнеров, $25,2 - на других членов семьи, включая детей и родителей, $7,2 - на подарки одноклассникам детей/учителям, $7,1 - на друзей, $5,5 - на праздничное угощение любимым питомцам и $4,7 на коллег.

Наибольшие расходы планируют американцы в возрастной категории от 25 до 34 лет - в среднем $202,76.

Около 19% тех, кто отмечает Валентинов день, намерены дарить ювелирные украшения; общие затраты на это составят $4,7 млрд. Порядка 35% опрошенных поведут свою вторую половину в ресторан, что обойдется в общей сложности в $3,7 млрд.

Еще 36% опрошенных подарят цветы (общие затраты $2 млрд), 17% - одежду ($1,9 млрд), 15% - подарочные карты или сертификаты ($1,5 млрд), 46% - открытки ($894 млн).

Сладости планируют дарить 55% опрошенных (50% годом ранее), их общая стоимость, как ожидается, достигнет $1,8 млрд.

Популярными остаются так называемые подарки-впечатления, в том числе, билеты на концерт или спортивное мероприятие, их планируют 24% опрошенных.

Подарки покупают в универмагах (35%), дисконтных центрах (32%), в онлайн-магазинах (29%), в специализированных магазинах (19%), а также у флористов (17%) и у небольших местных предпринимателей (14%).

Отмечается, что потребительские расходы на День влюбленных росли во все года с 2010 года, кроме 2014.