Американский производитель ж/д составов намерен зайти в Украину

Компания рассматривает возможность выйти на украинский рынок в краткосрочной перспективе

Американский производитель железнодорожного подвижного состава The Greenbrier Companies, Inc. намерен в близкой перспективе выйти на украинский рынок.

Об этом сообщил заместитель вице-президента по международному маркетингу компании Адем Саглик, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Мы изучаем украинский рынок в течение нескольких лет и предполагаем, что в недалекой перспективе придем на этот рынок",- заявил он.

При этом Саглик считает необходимым внести ряд законодательных изменений для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность Украины для иностранных компаний.

"Важно принять несколько законов, в частности, о либерализации рынка, чтобы частные операторы также имели доступ к рынку и была конкуренция... Для нас очень важно видеть, что частная тяга поддерживается правительством страны",- сказал он.

По словам Саглика, чем скорее Украина либерализирует рынок тяги, тем больше европейских компаний придут и начнут работу.

Отметим, что ранее Greenbrier рассматривала вариант создания в Украине лизинговой компании.

The Greenbrier Companies специализируется на производстве и ремонте железнодорожного подвижного состава, предоставляет услуги управления и лизинга вагонов.