Американский хедж-фонд заблокировал активы Абрамовича после санкций — WSJ 12 марта, 05:07 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:peoples.ru)

Американским хедж-фондам было приказано заморозить активы российского олигарха Романа Абрамовича после санкций правительства Британии 10 марта.

Ряду американских хедж-фондов, в которых есть инвестиции российского олигарха Романа Абрамовича, было приказано заморозить его активы после того, как британское правительство наложило на олигарха санкции, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Как говорится в сообщении администратора фонда SS&C Globe Op одной из фирм, «в настоящее время счета, приписываемые Роману Абрамовичу, заблокированы для транзакций».

В SS&C сообщили, что отслеживают ситуацию для получения указаний от Министерства финансов Британии, Управления по осуществлению финансовых санкций и Валютно-финансового управления Каймановых островов. По словам собеседников издания, аналогичные сообщения получили и другие фонды.

Подобные меры кладут конец недавним попыткам Абрамовича продать свои доли в множестве хедж-фондов, пишет WSJ со ссылкой на собеседников.

По данным источников издания, российский олигарх пытался продать средства на вторичном рынке как минимум с конца февраля.

Отмечается, что Абрамович в течение многих лет получал доступ к инвестициям в хедж-фонды через нью-йоркского консультанта Concord Management.

По словам собеседников издания, он пытался продать доли в фондах, включая те, которыми управляют Empyrean Capital Partners в Лос-Анджелесе и Millstreet Capital Management в Бостоне.

Также Абрамович инвестирует через Concord в хедж-фонды, включая Millennium Management, Sarissa Capital Management и Sculptor Capital Management, SCU (Och-Ziff Capital Management).

Напомним, что 10 марта Британия ввела санкции против семи российских олигархов, в их числе — Абрамович и Дерипаска.

Также под санкции попали генеральный директор Роснефти Игорь Сечин, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, гендиректор Газпрома Алексей Миллер, президент компании Транснефть Николай Токарев, глава совета директоров Банка Россия Дмитрий Лебедев.

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