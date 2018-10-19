Американские авиакомпании возобновили полеты в Украину

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США разрешили полеты своим компаниям после запрета 2014 года

США разрешили полеты своим компаниям после запрета 2014 года

Федеральное авиационное управление США разрешило своим авиакомпаниям и партнерам возобновить полеты в аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья и в некоторых частях Черного моря. Эти операции могут проводиться с "минимальным дополнительным риском".

Об этом передает агентство Reuters.

При этом, запрет на полеты остается над Крымом и некоторыми частями Украины.

ФАУ заявило, что условия безопасности "достаточно стабилизированы в некоторых регионах Украины", чтобы обеспечить дополнительные полеты.

Напомним, что в апреле 2014 года агентство запретило полеты над некоторыми зонами Украины и расширило запреты после того, как рейс Малайзии Airlines MH17 был сбит боевиками над Донбассом.

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