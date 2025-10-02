Ожидает решения АМКУ. Американская агропромышленная компания хочет купить в Украине еще один актив

Американская Bunge, одна из ведущих мировых агропромышленных компаний, хочет купить Винницкий масложировой комбинат, владельцем которого сейчас является Алексей Пономарчук.

Об этом пишет Интерфакс Украина.

В четверг, 2 октября, Антимонопольный комитет Украины рассмотрит заявление Koninklijke Bunge B.V. (Роттердам, Нидерланды) от 21 августа этого года о предоставлении разрешения на приобретение контроля над компанией Eltorne Limited (Пафос, Кипр), которая принадлежит Пономарчуку и через ООО Актив-ОЖК является владельцем 100% акций ЧАО «Винницкий ОЖК».

Винницкий ОЖК, по информации на его сайте, является универсальным мультикультурным комбинатом, который осуществляет переработку трех видов масличных культур (подсолнечник, рапс, соя) и производит масла нерафинированные и шроты.

В состав комбината входят два маслоэкстракционных завода. Первый имеет суточную мощность переработки 1000 тонн семян подсолнечника или 600 тонн семян рапса, или 550 тонн соевых бобов, или 300 тонн семян льна. Второй завод — по переработке семян масличных культур суточной мощностью переработки 1840 тонн семян подсолнечника или 1350 тонн семян рапса, или 900 тонн соевых бобов, или 1000 тонн семян льна.

Кроме того, комбинат включает производство рафинированного дезодорированного масла суточной мощностью производства 80 тонн масла, масла, фасованного в полимерные бутылки, канистры, — 50 тонн/сутки.

Комбинат также производит пеллеты из лузги подсолнечника и фосфатидный концентрат, а также сжигает лузгу подсолнечника в собственной котельной, что обеспечивает альтернативный источник теплоэнергии и экологичность.

В первом полугодии 2025 года выручка Винницкого ОЖК сократилась в 1,7 раза до 275,6 млн грн, чистый убыток составил 64,2 млн грн против 9,9 млн грн чистой прибыли в первом полугодии 2024 года.

Bunge работает в Украине с 2002 года и является одним из ведущих переработчиков масличных культур и экспортеров зерновых и масличных.

В Украине Bunge владеет экспортным портовым терминалом и маслоэкстракционным заводом в Николаеве, маслоэкстракционным заводом в Днепре, а также тремя элеваторами, расположенными в разных частях страны.

Как сообщалось, в 2023 году крупные зернотрейдеры Viterra и Bunge объявили о слиянии в рамках сделки стоимостью $8,2 млрд.