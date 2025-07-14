$15 млн инвестиций. Американская Corteva намерена увеличить производство в Украине

Corteva Agriscience объявила об инвестициях в увеличение производства в Украине (Фото: НВ)

Международная сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience, один из лидеров на рынке семян и средств защиты растений в Украине, намерена инвестировать $15 млн в расширение производства в Украине, как только позволит ситуация с безопасностью.

Об этом сообщила компания.

«Украинские фермеры ухаживают за полями и культурами, которые кормят не только Европу, но и Африку, Ближний Восток и Азию. Каждая тонна зерна, которая покидает порты Большой Одессы или плывет по Дунаю, способствует глобальной продовольственной безопасности», — сказал Андре Негрейрос вице-президент Corteva в Центральной и Восточной Европе Международной конференции по вопросам восстановления Украины-2025 в Риме. — "Устойчивость сельскохозяйственного сектора является стратегической необходимостью для восстановления Украины".

Реклама

С помощью этой инвестиции компания намерена модернизировать и расширить семенное производство в Украине и укрепить партнерство с местными фермерами, чтобы удовлетворить растущий спрос на украинскую кукурузу и масличные культуры, сообщил Негрейрос.

Как сообщалось, в июне международная сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience открыла новую стационарную исследовательскую полевую платформу Агропространство.

Эта платформа объединяет более 8 000 исследовательских участков на площади 50 гектаров.

В марте четыре украинские фермеры получили грантовую поддержку для развития переработки аграрной продукции в общинах в Житомирской, Киевской, Николаевской и Черниговской областях в рамках образовательно-грантовой программы компании Corteva TalentA 2024−2025.