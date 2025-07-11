Одна из крупнейших нефтесервисных компаний США подписала меморандум с Нафтогазом

Нафтогаз Украины и глобальная энергетическая технологическая компания Baker Hughes подписали меморандум о стратегическом партнерстве для модернизации энергетического сектора Украины.

Документ подписали в Риме во время Конференции по вопросам восстановления Украины, сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Сотрудничество подразумевает предоставление сервисов и оборудования для бурения скважин, цифровых решений для автоматизации, а также программного обеспечения для управления активами и оптимизации добычи.

Партнерство будет включать ключевые сферы энергетики: добычу, транспортировку, хранение и переработку нефти и газа, геотермальные проекты, технологии улавливания углерода и производство электроэнергии.

Отдельно Baker Hughes подписала меморандум с Укртрансгазом для оценки возможностей использования технологий подземного хранения газа и производства электроэнергии.

Baker Hughes имеет многолетний опыт работы в Украине и намерен поддерживать восстановление экономики страны.

Baker Hughes — американская транснациональная нефтесервисная компания. В перечень услуг компании входят бурение, оценка запасов, обустройство месторождений и т. д. Штаб-квартира находится в городе Хьюстон, Техас. В компании работает 54 000 сотрудников более чем в 120 странах.

Как сообщалось, в марте 2022 года крупнейшие мировые нефтесервисные компании Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton и Weatherford International заявили об остановке инвестиций в РФ.

В июне 2022 года Baker Hughes заявила о том, что прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов.

В январе 2024 года стало известно о том, что крупнейшая нефтяная компания США не оправдала ожиданий.