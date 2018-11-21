Американская компания купила украинский стартап по автоматизации контента для медиабизнеса

Компания Piano Software (США), которая разрабатывает решения для медиабизнеса, приобрела украинскую компанию Newzmate. Сумма сделки не разглашается.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Отмечается, что сервис автоматизации контент-маркетинга для медиабизнеса, разработанный Newzmate, станет одним из решений продуктовой линейки Piano и будет называться Piano ESP.
Piano - это платформа монетизации цифрового контента и управления аудиторией для международных медиакомпаний. Среди клиентов Piano - NBC Universal, Business Insider, Bloomberg, AOL, Gatehouse, Hearst и более 1300 других СМИ.
Офис стартапа в Киеве станет украинским представительством Piano. Его возглавит сооснователь и CEO стартапа Алексей Чапко в должности генерального менеджера и займет должность вице-президента Piano по продажам в Восточной Европе и Азии. CTO и сооснователь Newzmate Дмитрий Шандыба займет должность Lead Architect Piano и продолжит возглавлять разработку продукта.
Сотрудники Newzmate остаются работать в украинском офисе Piano.
Newzmate - украинско-польский стартап, SaaS-платформа автоматизации контент-маркетинга для новостных и медийных компаний. Стартап суммарно привлек $850 тыс. инвестиций от Happy Farm, Xevin Investments, Баса Годска, Александра Баряха и Microsoft Bizspark. На момент совершения сделки решение использовали более 60 онлайн-СМИ в 10 странах Америки, Европы, Азии и Африки с суммарной аудиторией в 300 млн читателей.
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