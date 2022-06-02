160 студентов в онлайн-формате. American University Kyiv подтвердил начало обучения в сентябре 2 июня, 19:58 Цей матеріал також доступний українською С конца января экономист Роман Шеремета является ректором-основателем международного университета American University Kyiv (Фото:Журнал НВ)

American University Kyiv с запланированными инвестициями в $33 млн, заявивший о начале работы в Киеве за несколько недель до начала войны, подтвердил осенний набор студентов на бакалаврские и магистерские программы.

«Понимая вызовы жестокой российской войны и необходимость для многих украинцев покинуть свои дома, American University Kyiv запускает осенние обучающие программы в онлайн-формате. Более того, AUK предлагает всем зачисленным в 2022 году студентам гарантированные стипендии в 60−75%», — цитирует сообщение вуза Интерфакс-Украина.

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Первый набор на бакалаврские программы составит 100, а на магистерские — 60 студентов.

Стипендия на двухлетнюю бакалаврскую программу составит 75%, на годичную магистерскую — 60% при стоимости обучения на них соответственно $8 тыс. и $9 тыс. в год.

«Образование — это основа будущего процветания Украины… Наши беспрецедентные стипендии военного времени — это вклад в победу Украины и ее будущее возрождение», — заявил президент университета Рик Шенгроу.

Речь идет идет о трех бакалаврских программах — Business Management, Global Management и Software Engineering и двух магистерских — Global Management и Software Engineering.

Как сообщалось, на презентации в начале февраля этого года AUK заявил о планах за пять лет довести число студентов до 3,8 тыс., а за 10 лет — до 7,2 тыс. Университет заключил на 25 лет лицензионное соглашение с Arizona State University (ASU) — одним из крупнейших университетов США с более чем 135 тыс. студентов.

В феврале был начат прием документов, чтобы с марта запустить магистерские программы по управлению бизнесом и IT Global Management и Software Engineering. Предполагалось, что в этом году в AUK обучат 370 студентов. Обучение на бакалаврате и магистратуре будет вестись на английском языке.

Из планируемых инвестиций в $33 млн $6 млн инвестируется в реновацию здания столичного Речного порта площадью 7,75 тыс. кв. м, которое университет взял в аренду на 10 лет с правом продления.

В Украине партнерами-учредителями AUK являются: EPAM Systems, BGV Group Management, Академия ДТЭК, Brain, Channel Georgian Consulting, Georgian American University.

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