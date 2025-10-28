«Письма счастья» уже рассылают. Amazon начинает крупнейшее сокращение в истории компании

Об этом сообщает Reuters. Эта цифра составляет небольшой процент от общего количества сотрудников Amazon, которое достигает 1,55 млн человек, но почти 10% от примерно 350 000 корпоративных сотрудников компании.

Это будет самое большое сокращение сотрудников в Amazon после увольнения около 27 000 работников в конце 2022 года, отмечает агентство.

Сокращения могут коснуться различных подразделений Amazon, включая отдел кадров, известный как People Experience and Technology, подразделения, занимающиеся устройствами и услугами, а также операционное подразделение.

Как отмечается в материале, менеджерам подразделений, которых коснутся сокращения, было предложено пройти обучение относительно того, как общаться с персоналом после сообщений, которые начнут поступать по электронной почте.

Ранее сообщалось, что компания Amazon намерена автоматизировать до 75% своих операций, что может привести к замене примерно 600 тысяч сотрудников на роботов в течение следующего десятилетия.

В октябре 2025 года сообщалось о том, что американская Amazon.com Inc. планирует инвестировать 1,4 млрд евро в Нидерланды в течение трех лет (2025−2027 гг.). Инвестиции поддержат как ее облачный бизнес Amazon Web Services (AWS), так и розничные операции в стране.