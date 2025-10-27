Американская Amazon.com Inc . планирует инвестировать 1,4 млрд евро в Нидерланды в течение трех лет (2025−2027 гг.).

Инвестиции поддержат как ее облачный бизнес Amazon Web Services (AWS), так и розничные операции в стране, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, Amazon планирует вкладывать средства в развитие технологий и логистики, чтобы улучшить пользовательский опыт покупателей и работающих на ее площадке продавцов, в том числе за счет уменьшения сроков и повышения удобства доставки.

Amazon начала работу в Нидерландах в 2014 году с продажи электронных книг. В 2020 году компания разрешила местному бизнесу продавать товары на ее площадке, и в настоящее время на долю партнеров Amazon приходится свыше 60% всех товаров, реализуемых на сайте Amazon.nl. Число сотрудников компании в стране превышает 1 тыс.

План инвестиций в Нидерланды является крупнейшим с 2020 года.

Компания активно развивает операции в Европе. В 2024 году она объявила о намерении инвестировать в общей сложности 17,8 млрд евро в логистическую сеть и облачную инфраструктуру в Германии, а также 15,7 млрд евро в облачную инфраструктуру Испании.

Акции Amazon прибавляют в цене 2% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 2,2%.

Ранее сообщалось, что компания Amazon намерена автоматизировать до 75% своих операций, что может привести к замене примерно 600 тысяч сотрудников на роботов в течение следующего десятилетия.